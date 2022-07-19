Александр Пушной на сцене «ГЛАВLETO»

Музыкальная карьера Пушного – комика, шоумена, телеведущего, в общем, артиста образцово широкого профиля – началась еще в середине 1990-х, когда Александр сочинял песни вроде «Ленин всех послал на Первомай». Однако рок-н-ролльные амбиции Пушного поочередно испытывали учеба в университете, КВН и «Хорошие шутки» – пока в 2010 году он не начал, наконец, давать концерты.

Выпустив с тех пор четыре альбома, Пушной дал понять, что музыкой он занялся всерьез. На это указывают и его выступления на Нашествии, и интенсивные гастроли, и заметное интернет-присутствие – ну а то, что не бездельничает он и по основному месту работы, перспективам Пушного-музыканта как минимум не вредит.