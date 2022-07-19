Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Александр Пушной на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

30 июля Александр Пушной взорвет летнюю площадку «ГлавLETO» своими смелыми и шумными интерпретациями самых известных хитов от «Трава у дома» до «18 мне уже»!

Александр Пушной на сцене «ГЛАВLETO»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Музыкальная карьера Пушного – комика, шоумена, телеведущего, в общем, артиста образцово широкого профиля – началась еще в середине 1990-х, когда Александр сочинял песни вроде «Ленин всех послал на Первомай». Однако рок-н-ролльные амбиции Пушного поочередно испытывали учеба в университете, КВН и «Хорошие шутки» – пока в 2010 году он не начал, наконец, давать концерты.

Выпустив с тех пор четыре альбома, Пушной дал понять, что музыкой он занялся всерьез. На это указывают и его выступления на Нашествии, и интенсивные гастроли, и заметное интернет-присутствие – ну а то, что не бездельничает он и по основному месту работы, перспективам Пушного-музыканта как минимум не вредит.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, 5).

Больше информации.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители