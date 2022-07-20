В Нью-Йорке закрыли пляж из-за акул

Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли после того, как в воде были замечены акулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис.

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Отмечается, что после закрытия пляжа за ним ведется наблюдение с воздуха. Когда обстановка будет безопасной, можно будет снова заходить в воду.

СМИ сообщают, что акулы у пляжей города активизировались из-за жаркой погоды. Рокуэй-бич — не единственный пляж, который был закрыт из-за хищных рыб. Ранее у побережья Лонг-Айленда были закрыты пять пляжей из-за нападения акул. Раны у пострадавших были не летальными.