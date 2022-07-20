Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

В Нью-Йорке закрыли пляж из-за акул

Мария Каткова

Пляж Рокуэй-бич в Нью-Йорке закрыли после того, как в воде были замечены акулы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника пресс-службы департамента парков Дэн Кастанис.

В Нью-Йорке закрыли пляж из-за акул
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Отмечается, что после закрытия пляжа за ним ведется наблюдение с воздуха. Когда обстановка будет безопасной, можно будет снова заходить в воду.

СМИ сообщают, что акулы у пляжей города активизировались из-за жаркой погоды. Рокуэй-бич — не единственный пляж, который был закрыт из-за хищных рыб. Ранее у побережья Лонг-Айленда были закрыты пять пляжей из-за нападения акул. Раны у пострадавших были не летальными.

Ранее сообщалось, какие опасности подстерегают в море в Египте.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители