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1 час назад

На Кубани нашли кости древних слонов, лошадей и волков

Lenta.ru

В Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили кости древних животных, возраст которых составляет около 1,2-1,4 миллиона лет. Об этом сообщают «Кубанские Новости».

На Кубани нашли кости древних слонов, лошадей и волков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди находок — останки таманских слонов, кавказских эласмотериев, раннеплейстоценовых лошадей, антилоп и волков.

Раскопки проводятся под руководством сотрудников Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН. В работах также задействованы представители ГИН РАН, Ставропольского музая-заповедника, Саранского и Темрюкского краеведческих музеев, студенты из МГУ, УрФО, ЮФУ, СПбГУ, волонтеры и школьники.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в раскопе на Ангаре тайник каменных орудий возрастом 5 тысяч лет. Всего удалось обнаружить более ста предметов, среди которых были тесла, ножи, скребки, орудия для проколки. Археологи также нашли небольшие кусочки охры, которую в древности использовали для ритуального окрашивания тела.

Места,МГУ,
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