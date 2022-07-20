На Кубани нашли кости древних слонов, лошадей и волков

В Темрюкском районе Краснодарского края археологи обнаружили кости древних животных, возраст которых составляет около 1,2-1,4 миллиона лет. Об этом сообщают «Кубанские Новости».

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Среди находок — останки таманских слонов, кавказских эласмотериев, раннеплейстоценовых лошадей, антилоп и волков.

Раскопки проводятся под руководством сотрудников Южного научного центра РАН, Азовского музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН. В работах также задействованы представители ГИН РАН, Ставропольского музая-заповедника, Саранского и Темрюкского краеведческих музеев, студенты из МГУ, УрФО, ЮФУ, СПбГУ, волонтеры и школьники.