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2 часа назад

Старейшую действующую тюрьму в России захотели превратить в музей

Lenta.ru

Из старейшей действующей тюрьмы России, которая находится в Чебоксарах, захотели сделать туристический объект федерального значения. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Старейшую действующую тюрьму в России превратят в музей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

С такой инициативой выступил глава администрации города Денис Спирин. По его словам, сохранившийся каменный режимный корпус был построен 374 года назад и представляет огромную историческую ценность.

Чтобы превратить здание в музей, глава администрации направил письмо в УФСИН с просьбой передать здание в муниципальную собственность.

Ранее в Чувашии открылась новая технологическая линия по производству и фасовке иван-чая. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства республики, производство иван-чая — достаточно сложный и трудоемкий процесс, который включает обваливание, скрутку, резку и ферментирование.

Места,Денис Спирин,ФСИН,
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