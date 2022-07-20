Старейшую действующую тюрьму в России превратят в музей

Из старейшей действующей тюрьмы России, которая находится в Чебоксарах, захотели сделать туристический объект федерального значения. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

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С такой инициативой выступил глава администрации города Денис Спирин. По его словам, сохранившийся каменный режимный корпус был построен 374 года назад и представляет огромную историческую ценность.

Чтобы превратить здание в музей, глава администрации направил письмо в УФСИН с просьбой передать здание в муниципальную собственность.