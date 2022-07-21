Археологи ищут затерянное поселение эскимосов Санлук

Археологи из Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва этим летом попробуют установить координаты древнего поселения эскимосов Санлук на территории нацпарка «Берингия» на Чукотке. Об этом сообщили в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

Что касается Санлука, это поселение площадью 50 на 80 метров, огороженное каменной стеной. В 1950-х годах его руины между Науканом и Уэленом обнаружила экспедиция советского исследователя Николая Дикова. Тогда были изучены несколько жилищ и культурных артефактов, а с 1959-го ученые не посещали памятник археологии.