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2 часа назад

Археологи попробуют отыскать затерянное поселение эскимосов Санлук на территории Чукотки

runews24.ru

Археологи из Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва этим летом попробуют установить координаты древнего поселения эскимосов Санлук на территории нацпарка «Берингия» на Чукотке. Об этом сообщили в пресс-службе особо охраняемой природной территории.

Археологи ищут затерянное поселение эскимосов Санлук
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Отмечается, что ученые исследуют 11 археологических объектов эскимосской культуры в районе мыса Дежнева.

Что касается Санлука, это поселение площадью 50 на 80 метров, огороженное каменной стеной. В 1950-х годах его руины между Науканом и Уэленом обнаружила экспедиция советского исследователя Николая Дикова. Тогда были изучены несколько жилищ и культурных артефактов, а с 1959-го ученые не посещали памятник археологии.

«Когда собрались вновь исследовать, оказалось, что найти его не могут — точных координат не сохранилось»,

— рассказали в национальном парке.

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