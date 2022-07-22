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37 минут назад

Белый медведь Феликс из «Роева ручья» отпраздновал новоселье

sibnovosti.ruиещё 1

В Красноярске в «Роевом ручье» белый медведь Феликс отпраздновал новоселье. Теперь косолапый будет жить в апартаментах с подводным остеклением, которые стилизовали под Арктику. Кроме того, в вольере был специально построен бассейн.

Белый медведь Феликс из «Роева ручья» отпраздновал новоселье
Фото: sibnovosti.rusibnovosti.ru

В социальных сетях зоопарка сообщили, что сейчас строители завершают отделочные работы в двух других вольерах. Для того, чтобы запустить комплекс в работу предстоит установить сложную систему водоочистки. Для посетителей «Роева ручья» вокруг вольеров будет сделана смотровая площадка. Этот комплекс уже называют уникальным проектом, так как аналогов ему нет ни в России, ни в Европе.

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