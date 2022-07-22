Тамань: лермонтовское место

“Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить” - М.Ю. Лермонтов

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Одно из интересных мест, которые я советую посетить в Краснодарском крае - небольшой поселок, привлекший меня, в первую очередь тем, что в этом месте в 1837 году останавливался великий русский поэт Михаил Лермонтов. Именно события, происходящие там с самими Лермонтовым, послужили основой для главы-повести “Тамань” в романе “Герои нашего времени”. Но для начала немного об истории поселка.

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Сейчас он носит название станица Тамань, которая является одной из древнейших на Таманском полуострове с 2500 летней историей. Омывается водами двух морей: Черного и Азовского, первое поселение здесь было образовано еще в 7 веке до нашей эры и называлось Гермонасса.

В истории поселения выделяется несколько периодов: Греческий, который продлился до конца 4 века нашей эры, пока на полуостров не пришли гунны. Византийский, когда в 6 веке греки вернулись в Тамань.

Хазарский, когда здесь хозяйничали хазары с 7 по 10 век нашей эры. В этот период наблюдался расцвет поселения. В 956 году Святослав Игоревич - князь русский, выгнал хазар с полуострова, вскоре город стал именоваться Тмутараканью. Так что, это название вовсе не из сказок и былин, а вполне реальное историческое название современного поселка Тамань. Когда в 11-12 веках русские покинули эту местность, снова наступило господство Византии.

Современное название поселок получил благодаря туркам, которые заняли эти территории в 15 веке. Об этом периоде напоминает сохранившиеся достопримечательность - турецкий фонтан, который функционирует до сих пор. В конце 18 века турков не остается на данной территории, и граф Суворов приказывает возвести здесь оборонительную крепость “Фанагорию”, которая не сохранилась до наших дней, так как в ней пропала всякая надобность.

В 19 веке здесь останавливается Лермонтов, отправленный на Кавказ в ссылку за стихотворение, посвященное смерти А.С. Пушкина “Смерть поэта”. По пути в Тифлис, куда он был направлен приказом императора, он оказался в этих краях неслучайно. Николай I принимал парад в крепости Геленджик, а в то время, если человек в немилости участвовал в параде, который принимал император, то его прощали. Но Лермонтов опоздал, когда он приехал в Тамань, парад уже давно прошел.

Путешествовал он по Кавказу, в итоге, около года: провел время на водах, в Пятигорске и Кисловодске, собирал материал и копил впечатления, который позже стали основой “Героя нашего времени”. Небольшой мемориальный музей Лермонтова в Тамани — это дань уважения и воспоминания о великом русском поэте, воссозданный колорит хатки, в которой он провел несколько дней и свидетельство автобиографичности романа.

“Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища; на дворе, обведенном оградой из булыжника, стояла избочась другая лачужка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию, и я мог различить при свете ее, далеко от берега, два корабля, которых черные снасти, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона.

«Суда в пристани есть, — подумал я, — завтра отправлюсь в Геленджик» - М.Ю. Лермонтов, “Тамань”.