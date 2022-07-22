Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника

7 августа в честь Дня железнодорожника на территории спорткомплекса «Лужники» состоится спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!». В рамках мероприятия пройдет благотворительный забег. Участники пробегут три дистанции на выбор – 500 м, 1520 м и 10 км, а все собранные средства будут переданы в фонд «Линия жизни».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Маршрут забега пройдет по территории Лужников и Лужнецкой набережной. На старт смогут выйти даже самые маленькие атлеты: возраст участников на дистанции 500 м – от 6 лет, на дистанции 1520 м – от 11 лет. А 10 км смогут пробежать все желающие в возрасте от 14 лет. Все финишировавшие бегуны получат памятные медали и электронные сертификаты с индивидуальным результатом, а победители – призовые медали и кубки.

В этом году рамках в рамках благотворительного забега впервые состоятся соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 1520 м, а также пройдет открытый Командный турнир «Беговой кубок Линии жизни 2022», для участия в котором каждый член команды может выбрать любую из предложенных дисциплин.

Всех гостей мероприятия ждут музыкальная программа с живым звуком, более 15 спортивно-развлекательных площадок для семейного отдыха, а также три тематические зоны: Территория болельщиков, Команда 2030 и РЖД-медицина. Любой желающий сможет преодолеть полосу препятствий, принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната, турнирах по волейболу, мастер-классах по скалолазанию и других активностях.

Зарегистрироваться на благотворительный забег можно на официальном сайте.