Останки древних слонов и носорогов нашли на Тамани

«Естественно, очень важно говорить, что это были не просто ископаемые животные, это были животные, которых видел древний человек, употреблявший мясо этих животных в пищу. Поскольку вместе с костями этих ископаемых животных идут еще и артефакты древнего человека», – сказала заведующая отделом палеонтологии и природы музея Галина Тимонина.