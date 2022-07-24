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5 часов назад

Останки древних слонов и носорогов нашли на Таманском полуострове

Мир24

Останки древних слонов и носорогов нашли на Таманском полуострове в Темрюкском районе Кубани, сообщает «МИР 24».

Останки древних слонов и носорогов нашли на Тамани
Фото: Мир24Мир24

Эти окаменелости позволяют понять, как с возрастом менялись особи южных таманских слонов и кавказских носорогов-эласмотериев, как росли и развивались их кости и суставы. Обнаруженные останки древних животных очищаются и пропитываются специальными составами для длительного хранения и работы специалистов в Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике.

«Естественно, очень важно говорить, что это были не просто ископаемые животные, это были животные, которых видел древний человек, употреблявший мясо этих животных в пищу. Поскольку вместе с костями этих ископаемых животных идут еще и артефакты древнего человека», – сказала заведующая отделом палеонтологии и природы музея Галина Тимонина.

Многие из экспонатов музея найдены в древнем палеонтологическом памятнике Синяя балка на Таманском полуострове.

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