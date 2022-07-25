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2 часа назад

Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона

Мослента

О сходстве Москвы и Лондона заявил в интервью «Москвич Mag» архитектор Борис Уборевич-Боровский. Он сравнил два мегаполиса с воронками, куда съезжаются люди со всего мира.

Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона
Фото:  Мослента Мослента

«Это центр, где происходит очень много событий. Так, в свое время Фредди Меркьюри приехал в Лондон из Занзибара, а Заха Хадид — из Ирака», — пояснил Уборевич-Боровский.

Архитектор пояснил, что в столицы России и Великобритании стекаются из других городов те, у кого есть амбиции и желание добиться большего.

Преимуществом Москвы архитектор назвал ситуацию с безопасностью. «Можно спокойно передвигаться, нет темных районов, куда опасно заходить и какие существуют в Лондоне и Париже», — заявил он.

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