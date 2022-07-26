У дома Засецких пройдет раскопки до горизонта XV века

На этом специалисты остановятся, поскольку далее, по их словам, уже расположен материк - слой, не содержащий следов деятельности человека. Раскопки сейчас ведутся рядом с домом Засецких на месте ранее разрушившегося от ветхости флигеля.

Фото: Вологда.рф Вологда.рф

О том, что строение действительно располагалось на территории усадьбы, говорят фотографии конца XIX – начала XX веков, а также страховые планы. Но точное расположение и параметры его были не известны.

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«Мы видим, что на этой территории присутствовало флигельное здание, хозяйственные постройки, огромный каретник был – 24 метра длиной, это очень большое для хозпостройки здание, оно не сохранилось. На этом месте сейчас стоит часть брандмауэрной стенки, а основной ее объем лежит на земле. Сохранился на территории только один небольшой каретник, но он видоизмененный, на самом деле исторически кровли у него по-другому были устроены»,

- рассказывает архитектор Владимир Лукин.

Специалисты проанализировали этапы застройки территории усадьбы и сделали проектное предложение, которое основано на исторических материалах. Далее началась работа архитекторов в тесной связке с археологами, которые в ходе раскопок подтвердили наличие флигеля – об этом свидетельствуют нижние венцы бревен, сохранившиеся в виде древесного тлена.

Во флигеле, предполагают специалисты, жила прислуга. А когда он пришел в негодность, появилась пристройка к основному зданию дома Засецких, датируемая 1908 годом, куда и переселили прислугу.

«Горизонт флигеля уже пройден. Мы сейчас находимся на рубеже XVIII века и более раннего времени. Почему мы понимаем, что это XVIII век? По нумизматическому материалу, по монетам, которые происходят из культурного слоя. Он датируется точно XVIII веком. Подтверждением выступает монета 1 копейка 1798 года»,

- поясняет директор научно-производственного центра «Артефакт» Алексей Федоров.

Когда археологи вышли на горизонт слоя XVI века, стали находиться монеты другого формата.

«Если монеты XVIII века - это массивная вещь, которая имеет свою покупательскую способность, - вот, например, 5 копеек, пятак, - то монеты XVI века совершенно другие. Они некруглой формы, без гурта. Монеты назывались чешуйки. Они чеканились из серебра и медной проволоки и имели обычную овальную форму»,

- повествует Алексей Федоров.

Вдобавок к нумизматическому материалу археологи нашли и другие интересные предметы. Миниатюрный замочек от небольшого ларца. Различные аптечные бутылочки конца XIX века. Большое количество фурнитуры XVIII века, например, украшения конской упряжи - подвес, который использовался для колечек, которые звенели при движении коня. Встречается и бытовая фурнитура.

«Непосредственно к дому Засецких относятся пара предметов, которые имели элитарное происхождение. Например, железная вилочка, к сожалению, зубчики утрачены, потому что они проржавели и сгнили. Украшена она была накладками из кости на ручку. После реставрации она будет представлена в изначальном виде, в котором попала в слой»,

- говорит археолог.

Еще одна интересная находка – основание подсвечника. Оно железное, массивное, тяжелое. Сверху медная накладка, которая и придавала ему декоративный вид. Позволить себе такой предмет могла далеко не каждая семья.

«Понятно, что в крестьянской семье были широко распространены обычные лучины. В светец вставлялась лучинка и горела. А подсвечник - это уже основание для свечи, это более дорогой вариант освещения. Несомненно, это предмет, который относится к дому Засецких»,

- подтверждает Алексей Фёдоров.

Находят археологи и нательные кресты разных эпох, и они очень отличаются: крест XVI века аскетичен и прост, а символ веры XVIII века уже имеет сложную форму и богато украшен надписями. Но, пожалуй, самая крупная и редкая находка обнаружилась, когда археологи углубились на горизонт XVI века. В то время эту местность называли Каменья – здесь складировали белый камень для строительства крепости и Софийского собора во времена Ивана Грозного.

«При выборке горизонта из известняка был обнаружен очень интересный объект, который не характерен просто для склада известкового камня. Этот объект называется могильная плита из известняка, это плита XVI века. Почему она появилась в горизонте складирования белого камня? В XVI веке, и в более раннее время, и позже встречались могильные плиты из известняка, их использовали широко. Такие вырезали прямо на месте добычи известняка. А конкретно эта плита при производстве, скорее всего, обкололась, и ее вместе с остальным известняком, который шел на строительство грозненской крепости и на фундаменты Софийского собора, как отходы, привезли в Вологду. Таких находок в Вологде – по пальцам пересчитать»,

- признается Алексей.

Обнаружил плиту археолог-любитель Леонид Парфёнов. По образованию он историк, но жизнь посвятил службе в органах внутренних дел. При этом никогда не бросал археологию – участвует в раскопках уже 34 года в качестве хобби.

«Самый знаменательный раскоп в 2007-2008 годах на Кремлевской площади, глубина раскопа культурного слоя почти 4 метра. Находили шикарную обувь с орнаментом, набивные каблучки. Даже девочки в XVI-XVII веках носили кожаную обувь – узкую, как европейская. А в XIX веке встречались и лапти. Но народ в Вологде в целом хорошую обувь носил. Некоторые находки экспонируются в нашем музее – интересно увидеть предметы, которые сам нашел»,

- улыбается Леонид Васильевич.

22 июля военному в отставке посчастливилось найти ту самую загадочную могильную плиту из известняка.

«Снимаем слой, вытаскиваем небольшие куски, и вдруг поднимаем большой кусок известняка – он показался странным. Он был прямоугольной формы. Решили помыть, и вот появился орнамент, причем не наш, не вологодский. Надо будет выяснять, откуда эту плиту привезли. Когда мы копали в Кирилло-Белозерском монастыре, там тоже встречались такие надгробные плиты»,

- отметил археолог.

Все обнаруженные находки археологи передадут в состав государственного музейного фонда. Вполне вероятно, что это не последний раскоп на территории усадьбы. Археологам предстоит определить точные параметры большого каретника, который утрачен. Это поможет восстановить весь усадебный комплекс.

«Восстановим маленький каретник и построим большой каретник. Затем будем делать благоустройство – дорожки, качели, как в старину. Вход на территорию будет свободным - можно будет посидеть, отдохнуть, погулять. В здании каретников будут экспозиции - кареты, сани, утварь деревенская и городская»,

- наметил перспективы меценат Герман Якимов, который взял дом Засецких в долгосрочную аренду для восстановления.

«Сейчас по каретнику идут работы по архитектурно-планировочному решению. В целом на территории будет общественное пространство, куда смогут прийти туристы, жители Вологды, здесь будут проходить экскурсии. На территории будут установлены малые архитектурные формы – беседка, скамейка, качели. Отсюда прекрасный вид на церкви Варлаама Хутынского и Ильинскую. Нужно будет проводить санацию зеленых насаждений»,

- рассказал архитектор Владимир Лукин.

Напомним, реставрационные работы на доме Засецких начались два года назад.

«Сейчас на объекте продолжаются реставрационные работы – зачищается зашивка, резьба. Затем перейдем на кровельные работы. Будет демонтирована кровля на мезонине, она будет утепляться. Цоколь привели в порядок в прошлом году, тогда же заменили сгнившие бревна»,

- рассказал руководитель компании «Вологодские реставраторы» Владимир Новосёлов.

По оценке архитекторов, восстановление усадебного комплекса целиком займет еще несколько лет. Идут работы и на других объектах, восстановлением которых занимается компания «Вологодские реставраторы».

«На ул. Кирова 33 начались финальные работы на кровле, стены практически все заменены. На ул. Чернышевского, 56 вышли на финальный этап – фасады и кровля сделаны, идут отделочные работы внутри, осенью завершим. В доме Панёва, на ул. Герцена 38, идут реставрационные работы на фасаде, расчищается резьба, расчищается обшивка, внутренние работы практически все закончены. Завершим ближе к осени»,

- перечислил Владимир Новоселов.

«В доме Панёвых в сентябре откроем первый этаж, так как почти завершены работы. На втором этаже нашли живопись, и ее будут восстанавливать. Это займет год-два. Но посетители уже смогут приходить и смотреть, как осуществляется реставрация живописи»,

- добавил Герман Якимов, на средства которого реставрируется памятник архитектуры.