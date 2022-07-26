В Башкирии обнаружили остатки древних сооружений

Рядом с мавзолеем Тур-хана в Башкирии археологи обнаружили остатки древних сооружений. Об этом сообщает «Башинформ».
Находка представляет собой замкнутые прямоугольные остатки конструкций площадью несколько квадратных метров, спрятанных под землей. В Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики (НПЦ) предположили, что сооружения могут быть связаны с мавзолеем Тура-хана.
В дальнейшем ученым предстоит установить подлинность обнаруженных остатков. Для этого специалисты возьмут пробы раствора между каменными кладками, чтобы выяснить происхождение материала.