В Башкирии обнаружили остатки древних сооружений

Рядом с мавзолеем Тур-хана в Башкирии археологи обнаружили остатки древних сооружений. Об этом сообщает «Башинформ».

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Находка представляет собой замкнутые прямоугольные остатки конструкций площадью несколько квадратных метров, спрятанных под землей. В Научно-производственном центре по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики (НПЦ) предположили, что сооружения могут быть связаны с мавзолеем Тура-хана.