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49 минут назад

База отдыха с аэродромом продается возле Ханты-Мансийска

Ura.Ru

В Ханты-Мансийском районе продается база отдыха со взлетно-посадочной площадкой, зарегистрированной в Росавиации. Стоимость объекта 40 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте объявлений «Авито».

База отдыха с аэродромом продается возле Ханты-Мансийска
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли»,

— указано в объявлении.

Также отмечается, что объект оборудован необходимыми инженерными сетями. На момент публикации объявления работает рыбацкий городок и гостевой дом, на стадии строительства находятся гостиница, кафе и баня.

Места,Росавиация,
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