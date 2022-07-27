База отдыха с аэродромом продается возле Ханты-Мансийска

«Продается туристическая база с аэродромом авиации общего назначения, 63 км от города Ханты-Мансийск. В радиусе 30 км от турбазы большое количество озер, привлекающих рыбаков со многих регионов и создающих большой спрос на услуги трансфера до места ловли»,