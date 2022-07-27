Археологи нашли под Тулой древнее городище

Исследовательские раскопки проводятся у села Лобынское Тульской области.

Фото: runews24.ru runews24.ru

На территории было найдено городище, в котором предположительно проживали люди 8-5 века до нашей эры. Об этом свидетельствуют находки археологов: обнаружены пряслица, «рогатые» кирпичи, бронзовый перстень и фрагмент застежки.

Памятник представляет собой многослойное поселение, в котором люди жили на протяжении долгого времени. Специалисты музея-заповедника нашли керамику, которая датируется 9-10 веками. Также были обнаружены бубенчик, псевдовитой перстень, рыболовный крючок – их относят к объектам 12-13 века.

Археологи говорят о наличии культурного слоя 14-15 веков, а некоторые бытовые предметы и керамика датируются 16-17 веками.

Заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров отметил, что это городище упоминается еще в 19-м веке, но раскопки стали проводить только сейчас.