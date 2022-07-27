Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
3 часа назад

Археологи нашли под Тулой древнее городище

runews24.ru

Исследовательские раскопки проводятся у села Лобынское Тульской области.

Археологи нашли под Тулой древнее городище
Фото: runews24.rurunews24.ru

На территории было найдено городище, в котором предположительно проживали люди 8-5 века до нашей эры. Об этом свидетельствуют находки археологов: обнаружены пряслица, «рогатые» кирпичи, бронзовый перстень и фрагмент застежки.

Памятник представляет собой многослойное поселение, в котором люди жили на протяжении долгого времени. Специалисты музея-заповедника нашли керамику, которая датируется 9-10 веками. Также были обнаружены бубенчик, псевдовитой перстень, рыболовный крючок – их относят к объектам 12-13 века.

Археологи говорят о наличии культурного слоя 14-15 веков, а некоторые бытовые предметы и керамика датируются 16-17 веками.

Заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров отметил, что это городище упоминается еще в 19-м веке, но раскопки стали проводить только сейчас.

Раскопки на территории продлятся до середины августа.

Места,Евгений Столяров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители