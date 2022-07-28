Топ-7 мест для рыбалки в черте Москвы

Ранний подъем, долгие часы за рулем, ночевка в палатке и полчища комаров – очень часто качественная рыбалка у жителей Москвы ассоциируется именно с этими непростыми условиями. Однако на самом деле ловить рыбу, проверять новое оборудование и прикормку можно даже в черте города! В рыбалке даже существует отдельная дисциплина – стритфишинг. И в этой статье мы расскажем, где в столице лучше всего клюет.

Фото: Мир24 Мир24

Cеребряный бор

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По словам рыбаков, самыми рыбными местами здесь является искусственный канал Хорошевское спрямление, который спрямляет участок Москвы-реки и Хорошевский мост. Из рыбы здесь можно поймать леща и подлещика.

Бездонное озеро в Серебряном бору – это одно из мест в Москве, где официально разрешена рыбалка. Здесь водится ерш, сом, окунь, плотва, красноперка, лещ. Может повезти на линя, судака или щуку. Более того, говорят, что в Бездонном озере также можно наловить раков, правда, в небольшом количестве.

Головинские пруды

Головинские пруды – это три связанных между собой водоема искусственного происхождения: Верхний пруд, Малый пруд и Большой пруд. Являются частью Лихоборской обводнительной системы реки Яузы. Излюбленное место для местных рыбаков. В пруду водится окунь, карась, плотва, линь, сом, попадается щука, а другие виды рыб заходят в пруды через канал из Химкинского водохранилища.

Парк «Покровское-Стрешнево»

Это природно-исторический парк на северо-западе Москвы, с парком граничит Химкинское водохранилище, на северо-западе течет река Химка, на юго-востоке каскад из семи проточных прудов в русле реки Чернушки.

Из рыбы здесь водятся в основном караси, чуть реже можно поймать окуня.

Борисовские пруды

Искусственный водоем в пойме реки Городни на юге Москвы является частью природно-исторического парка «Царицыно». Пруды заселены в основном карасем, плотвой, иногда попадается мелкий окунь, пескарь, уклейка, ротан.

Братеевский каскадный парк

Расположен на правом берегу Москвы-реки, в районах Братеево и Москворечье-Сабурово. В 1980-х здесь добывали песок для строительства района Марьино, в результате чего образовался залив площадью 8 га.

Здесь можно поймать леща, окуня, на спиннинг – судака, реже встречается щука.

Воробьевы горы

Качественная рыбалка возможна даже в самом центре Москвы – на Воробьевых горах можно поймать плотву, жереха, окуня и леща. Рыбачить тут лучше всего летом, в это же время года здесь проводятся различные любительские соревнования.

По словам старожилов, самый богатый улов будет на сливе в области парка. Здесь с высокой долей вероятности на ваш крючок попадутся окунь и жерех.

Берсеневская набережная