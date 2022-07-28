PHARAOH выступит на фестивале Block Party

К списку уже заявленных артистов музыкального фестиваля Block Party, который пройдет 13 августа в Музее Москвы, в качестве хедлайнера присоединился один из самых узнаваемых рэперов России – PHARAOH.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Каждый релиз и концерт музыканта сопровождается большим ажиотажем как в прессе, так и среди слушателей. В 2022 году Pharaoh вошел в рейтинг Forbes «30 до 30», а его последний сольный клип набрал больше 2 млн просмотров на YouTube несмотря на блокировку рекламы. К списку артистов добавились также Nkeei, Unique и Artem Shilovets. На треки этих минских фрешменов уже сняты десятки тысяч видео в тиктоке, а их песни набирают миллионы прослушиваний на музыкальных площадках.

В этом году команда ENCORE SQUAD собрала один из самых мощных лайн-апов сезона: от дерзкого и «неудобного» Хаски до терапевтичной Тоси Чайкиной, от качающих bollywoodFM до кружащих Lovanda, от бунтарей из «Працтал Фрактал» до рефлексирующих Maugli и Everthe8. Артисты не только исполнят свои треки, но и станут частью One Live – культового формата кавер-выступлений, на которых музыканты новой волны по-своему интерпретируют самые популярные хиты нулевых.

На целый день территория Музея Москвы станет «моделью для сборки» современной городской культуры. МТС порадует гостей крутой зоной, где каждый сможет закатить свою личную вечеринку с почти голливудским сценарием или зачиллить, слушая любимых артистов. Выкладывать десятки селфи на фоне урбанистического пейзажа можно, не боясь остаться без связи: тут же расположится зона бесплатной зарядки девайсов. Найдутся развлечения и для ценителей уличной культуры. На открытом маркете Block Party каждый найдет себе что-то по интересам. «Хип-хоп-точка» – больше, чем магазин для всех ценителей хип-хоп-культуры: редкие винилы и аудиокассеты, книги, лимитированный мерч культовых артистов и раритетные артефакты для коллекционеров. У московского бренда Lazy Fitness Club современная культура будет каждому по плечу – основой для коллекции, представленной на маркете Block Party, стала американская мода 1940-80х годов. Про «одежду» для стен тоже не забудут: за тиражную графику стрит-арта и картины на маркете отвечает художник Евгений Ches.

Delivery Club готовит для посетителей Block Party развлечения в стиле городской вечеринки с ностальгией по отпуску, тропикам и океану. Для тех, кто любит проводить время активно, на территории Музея Москвы будут работать спортивные зоны Gorilla Energy: скейт, баскетбол и игровая площадка.

Обязательна к посещению чилл-зона Hoegaarden с фудтраком и безалкогольными коктейлями с нотами освежающих пшеницы и грейпфрута. Не обойдется и без стрит-фуд-корта, где можно будет попробовать мраморную говядину в точке от сети гриль-баров ПРАЙМБИФ, поменять собственные представление о по-настоящему вкусном картофеле в Турботейтос, поддаться калифорнийскому вайбу с поке от Wave, освежиться сырным витаминизированным мороженым от Айс Кро.

В этот раз детей с собой брать можно и нужно: Block Party пройдет без возрастных ограничений и запомнится каждому. Весь день кураторы Детского центра Музея Москвы будут просвещать, развлекать и говорить о сложном простыми словами.

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