Концерт одного из главных московских рок-н-рольщиков

Концерт, возможно, самого известного хулигана страны и его команды обещает стать исключительным шоу, непредсказуемым, импровизированным и эмоциональным переживанием.

Единение звука и светового шоу, дух свободы и отказа от привычных рамок, неистовая энергия, виртуозные музыканты и конечно же, Гарик Сукачев - всенародно известный артист, обаятельный и дерзкий музыкант - все это составляющие взрывного эмоционального летнего концерта под открытым небом в рамках SUMMER STAGE - события, которое нельзя пропустить.