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2 часа назад

Концерт одного из главных московских рок-н-рольщиков

Партнерский материал

31 июля на сцене SUMMER STAGE - выступление одного из главных московских рок-н-рольщиков - Гарика Сукачёва.

Концерт одного из главных московских рок-н-рольщиков
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Концерт, возможно, самого известного хулигана страны и его команды обещает стать исключительным шоу, непредсказуемым, импровизированным и эмоциональным переживанием.

Песни, которые знает наизусть знает не одно поколение поклонников Гарика Сукачёва – хиты времён культовой «Бригады С» и «Неприкасаемых».

Единение звука и светового шоу, дух свободы и отказа от привычных рамок, неистовая энергия, виртуозные музыканты и конечно же, Гарик Сукачев - всенародно известный артист, обаятельный и дерзкий музыкант - все это составляющие взрывного эмоционального летнего концерта под открытым небом в рамках SUMMER STAGE - события, которое нельзя пропустить.

Больше информации здесь.

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