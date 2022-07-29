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1 час назад

Миллиардер купил родителям особняк со скалодромом за $34 млн

Газета.Ru

Глава Amazon Джефф Безос приобрел родителям особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами за $34 млн в престижном районе Майами Корал Гейблс. Об этом сообщает Daily Mail.

Миллиардер купил родителям особняк со скалодромом за $34 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Площадь нового дома, который описывается как архитектурный "шедевр 2021 года", составляет 1,1 тыс. кв. м. В особняке есть крытые террасы, открытое пространство на втором этаже, бассейн рядом с кухней и столовой, а также тренажерный зал, скалодром, винный погреб и гараж на девять машин. Дом находится в закрытом поселке, где кроме него построен еще один.

В СМИ предполагают, что Безос приобретет и его, хотя он пока не выставлен на продажу. Сумма сделки может составить $40 млн.

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