Миллиардер купил родителям особняк со скалодромом за $34 млн

Глава Amazon Джефф Безос приобрел родителям особняк с шестью спальнями и семью ванными комнатами за $34 млн в престижном районе Майами Корал Гейблс. Об этом сообщает Daily Mail.
Площадь нового дома, который описывается как архитектурный "шедевр 2021 года", составляет 1,1 тыс. кв. м. В особняке есть крытые террасы, открытое пространство на втором этаже, бассейн рядом с кухней и столовой, а также тренажерный зал, скалодром, винный погреб и гараж на девять машин. Дом находится в закрытом поселке, где кроме него построен еще один.
В СМИ предполагают, что Безос приобретет и его, хотя он пока не выставлен на продажу. Сумма сделки может составить $40 млн.