Миллиардер купил родителям особняк со скалодромом за $34 млн

Площадь нового дома, который описывается как архитектурный "шедевр 2021 года", составляет 1,1 тыс. кв. м. В особняке есть крытые террасы, открытое пространство на втором этаже, бассейн рядом с кухней и столовой, а также тренажерный зал, скалодром, винный погреб и гараж на девять машин. Дом находится в закрытом поселке, где кроме него построен еще один.