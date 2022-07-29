Группа «СерьГа» на сцене «ГЛАВLETO»

4 августа на летней сцене проекта «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» выступит группа, чей основной девиз по жизни – «для тех, у кого есть уши». Команда «СерьГа» во главе с неизменным фронтменом Сергеем Галаниным весело и душевно существует почти 30 лет. А на концерте «СерьГа» порадует всех пришедших самыми любимыми песнями и традиционно искренней атмосферой на закате теплого вечера.

Буквально с первых концертов в 1994 году группа стала одной из самых любимых и востребованных среди поклонников качественной рок-музыки. И остается ею до сих пор. «Страна Чудес», «А что нам надо», «Спокойной ночи», «Дорога в ночь» - на сегодняшний день коллектив выпустил 15 альбомов и продолжает активно создавать честные и проникновенные песни.