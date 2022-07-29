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2 часа назад

Группа «СерьГа» на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

4 августа на летней сцене проекта «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» выступит группа, чей основной девиз по жизни – «для тех, у кого есть уши». Команда «СерьГа» во главе с неизменным фронтменом Сергеем Галаниным весело и душевно существует почти 30 лет. А на концерте «СерьГа» порадует всех пришедших самыми любимыми песнями и традиционно искренней атмосферой на закате теплого вечера.

Группа «СерьГа» на сцене «ГЛАВLETO»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Буквально с первых концертов в 1994 году группа стала одной из самых любимых и востребованных среди поклонников качественной рок-музыки. И остается ею до сих пор. «Страна Чудес», «А что нам надо», «Спокойной ночи», «Дорога в ночь» - на сегодняшний день коллектив выпустил 15 альбомов и продолжает активно создавать честные и проникновенные песни.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

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