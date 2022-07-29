Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Что известно о новом "супернебоскребе" в Саудовской Аравии

Даша Краснова

В Саудовской Аравии собираются построить огромный небоскреб. Длина здания составит 170 километров. Правда, проект вызвал возмущение у народа, так как напоминает "замкнутый улей". "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Власти Саудовской Аравии планируют построить в пустыне технологичный город Неом. Он будет состоять из двух зданий, которые будут стоять параллельно друг другу.

Высота одного из зданий составит 500 метров, а длина целых 170 километров. Строительство огромного здания обойдется властям в один триллион долларов.

Внутри здания будет удобная инфраструктура для жизни, начиная от садов и парков до университетов, заканчивая магазинами, больницами и офисами. Также внутри будет скоростное метро.

кадр из видео

Правда, фантастическую задумку не оценили обычные люди. Слишком уже сильно общий вид напоминает фильмы про будущее, где все не так гладно.

"Я никогда не видел, чтобы антиутопическая идея была представлена так позитивно", - оценил ролик Артур Дебра.

"А как же клаустрофобия? Люди будут жить в узком коридоре длиной около 200 метров между бесконечными стенами и очень ограниченным естественным освещением. Звучит страшно!" - добавил он.

Многим супернебоскреб показался похожим на огромный торговый центр, что делает его не очень уютным для жизни. Составить свое мнение можно, посмотрев видео.

Места,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители