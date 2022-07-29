Что известно о новом "супернебоскребе" в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии собираются построить огромный небоскреб. Длина здания составит 170 километров. Правда, проект вызвал возмущение у народа, так как напоминает "замкнутый улей". "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Власти Саудовской Аравии планируют построить в пустыне технологичный город Неом. Он будет состоять из двух зданий, которые будут стоять параллельно друг другу.

Высота одного из зданий составит 500 метров, а длина целых 170 километров. Строительство огромного здания обойдется властям в один триллион долларов.

Внутри здания будет удобная инфраструктура для жизни, начиная от садов и парков до университетов, заканчивая магазинами, больницами и офисами. Также внутри будет скоростное метро.

кадр из видео

Правда, фантастическую задумку не оценили обычные люди. Слишком уже сильно общий вид напоминает фильмы про будущее, где все не так гладно.

"Я никогда не видел, чтобы антиутопическая идея была представлена так позитивно", - оценил ролик Артур Дебра.

"А как же клаустрофобия? Люди будут жить в узком коридоре длиной около 200 метров между бесконечными стенами и очень ограниченным естественным освещением. Звучит страшно!" - добавил он.