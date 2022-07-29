Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+29° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

В России появились новые ареалы обитания амурских тигров

Lenta.ru

В Приморском крае появилось четыре новых ареала обитания краснокнижных амурских тигров. Об этом в Международный день тигра, 29 июля, сообщил центр «Амурский тигр» на своем Telegram-канале.

В России появились новые ареалы обитания амурских тигров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как раскрыли специалисты центра, в ходе полевых этапов учета присутствие хищника зафиксировали «там, где прежде его не было». Речь идет об Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах Приморья. Кроме того, ранее стало известно о расширении ареала обитания тигра на левом берегу Амура, в Еврейской автономной и Амурской областях.

«"Продуктовый набор" тигра изменился. Из-за АЧС доля кабана в рационе тигра снизилась, но хищник адаптировался, чтобы пережить непростые времена. Он больше перемещался по ареалу и увеличил в рационе доли изюбря, косули и пятнистого оленя»,

— также отметили изменения в рационе редкого хищника эксперты.

Отмечается, что последние данные о численности амурского тигра в России по результатам сплошного учета животного в 2021-2022 годах будут представлены в сентябре на II Международном форуме по сохранению тигра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители