В России появились новые ареалы обитания амурских тигров

В Приморском крае появилось четыре новых ареала обитания краснокнижных амурских тигров. Об этом в Международный день тигра, 29 июля, сообщил центр «Амурский тигр» на своем Telegram-канале.

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Как раскрыли специалисты центра, в ходе полевых этапов учета присутствие хищника зафиксировали «там, где прежде его не было». Речь идет об Октябрьском, Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах Приморья. Кроме того, ранее стало известно о расширении ареала обитания тигра на левом берегу Амура, в Еврейской автономной и Амурской областях.

«"Продуктовый набор" тигра изменился. Из-за АЧС доля кабана в рационе тигра снизилась, но хищник адаптировался, чтобы пережить непростые времена. Он больше перемещался по ареалу и увеличил в рационе доли изюбря, косули и пятнистого оленя»,

— также отметили изменения в рационе редкого хищника эксперты.