Зачем охотники-манси преследовали туристов группы Дятлова

Трагедия, случившаяся более 60 лет назад на перевале Дятлова, продолжает тревожить россиян. Профессиональные следователи, историки, энтузиасты-общественники предлагают все новые и новые версии гибели девяти молодых людей. Некоторые из этих теорий связаны с урочищем, расположенным на Северном Урале, куда отправилась группа туристов. Согласно поверьям народа манси, место трагедии пользуется дурной славой, а высоту 1079 (Холатчахль) коренные жители называют горой мертвецов.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Дело возобновили

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Недавно все информационные агентства России сообщили сенсационную новость: дело о таинственной гибели группы, руководителем которой был студент Уральского политехнического института Игорь Дятлов, вновь открыто. Сотрудники прокуратуры организовали пресс-конференцию по этому поводу, пообещав внимательно рассмотреть все 75 версий произошедшего, выдвинутые разными исследователями. Как известно, 31 января 1959 года участники туристского клуба УПИ попытались взобраться на гору Холатчахль, отмеченную на картах как высота 1079. Но задуманное не удалось. Тогда семеро молодых людей и две девушки спустились к реке Ауспии, организовав там лагерь для временного проживания. Сдаваться они не собирались, планируя покорить высоту в ближайшие дни. Вечером 1 февраля группа разбила палатки возле перевала, который впоследствии получит имя Игоря Дятлова.

По мнению большинства исследователей, трагедия произошла в ночь на 2 февраля. Что конкретно случилось, еще предстоит выяснить сотрудникам прокуратуры. Окоченевшие трупы молодых людей были найдены с помощью местных охотников из народа манси. Весной 1959 года причину гибели туристов пытался выяснить опытный свердловский криминалист Лев Иванов. Но за три месяца следственно-оперативных мероприятий он так и не разобрался в этом сложном деле, которое тогда осталось нераскрытым.

Подозревали манси

Самой первой версией криминалистов, показавшейся им наиболее правдоподобной, было убийство дятловцев, совершенное местными жителями. В преступлении заподозрили представителей коренного малочисленного народа манси. И хотя сотрудники прокуратуры впоследствии отказались от данного предположения, некоторые энтузиасты-исследователи до сих пор придерживаются этой версии.

Одним из них является журналист и общественный деятель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. В своих интервью и выступлениях в СМИ он утверждает, что охотники-манси следили за группой туристов. К такому выводу журналист пришел в результате анализа дневников, которые вели некоторые дятловцы, и снимков, сделанных ими во время своего последнего путешествия. Эти пленки были обнаружены на месте трагедии вместе с фотоаппаратами молодых людей. Впрочем, большинство исследователей отвергают версию причастности манси к гибели туристов. Так, известный писатель-документалист Алексей Ракитин в своей книге «Перевал Дятлова: загадка гибели свердловских туристов в феврале 1959 года и атомный шпионаж на советском Урале» покритиковал прокурорских работников за попытку быстро закрыть дело, повесив убийство на местных жителей. Автор считает, что дятловцы могли случайно стать свидетелями испытания сверхсекретного оружия, что и привело к их гибели.

Отрицает причастность манси к убийству и ученый-этнограф Алексей Слепухин, который специализируется на изучении культуры и традиций коренных народов Урала и Сибири. На пресс-конференции, организованной некоммерческим фондом памяти группы Дятлова к 57-летней годовщине трагедии, этнограф отметил, что именно манси помогли следователям найти останки туристов. Если бы опытные охотники были причастны к убийству, они бы так скрыли следы преступления, что никто и никогда не сумел бы обнаружить ни трупы дятловцев, ни их лагерь.

Священные места

Одной из причин, почему обвинения в адрес манси не утихают, является их поклонение священным местам, которые на языке этого народа носят название «ялпынг-ма». Ни для кого не секрет, что православное крещение никак не мешает жителям Урала и Сибири сохранять свои древние верования. Языческий культ предков и христианство прекрасно уживаются в сознании этих людей.

Энциклопедия «Мифология манси», подготовленная к публикации сотрудниками Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, указывает, что священными для представителей коренного народа могут быть любые места: горы, озера, реки, рощи. Там шаманы совершают свои ритуальные действия, приносят в жертву духам головы тотемных животных, чаще всего – медведей. Поскольку ялпынг-ма исполняют роль тайных святилищ, доступ туда закрыт для посторонних. Особенно это касается женщин, даже матери и супруги охотников-манси не имеют права посещать такие места. Считается, что прекрасные дамы могут оскорбить своим присутствием духов, и те перестанут помогать в делах, в добыче пушного зверя и рыболовстве.

Некоторые исследователи полагают, что Игорь Дятлов и его товарищи были не просто туристами. Они могли отправиться на поиски таинственного святилища манси, где надеялись обнаружить древние артефакты. Якобы за это участники экспедиции и были убиты по указанию шаманов, оберегающих от посторонних глаз свои ялпынг-ма.

Гора смерти

Однако гора Холатчахль, как выяснили этнографы, не являлась священной. Напротив, все манси старались обходить ее стороной, поскольку это место издревле пользовалось в народе дурной славой.

Урочище «Перевал Дятлова» расположено на самой северо-западной окраине Свердловской области, в 128 км от города Ивдель. Высота горы Холатчахль составляет около 1096 м 70 см. Ее точное наименование на языке манси «Холат-Сяхыл» переводится как «Гора мертвецов» или «Гора смерти». Писательница Татьяна Шнуровозова в книге «Таинственные места России» объясняет такое страшное название древней легендой о кровожадной языческой богине Сорни-Най.

«По существующему преданию, в незапамятные времена на этой горе было местное святилище, посвященное богине смерти, каждый раз шаманы проводили на нем ритуал жертвоприношения, убивая ровно по 9 животных. Это могли быть олени, утки, любые другие живые существа. Но однажды по неизвестным причинам шаманы принесли в жертву богине 9 молодых охотников манси, и эта жертва так понравилась богине смерти, что всем остальным жертвам она стала предпочитать именно людей», – написала Т.В. Шнуровозова в своей книге.

Манси избегают даже близко подходить к горе Холатчахль, а отправиться туда в количестве 9 человек – это, вообще, расценивается как самоубийство. Ведь кровожадная богиня может принять путников за поднесенное ей жертвоприношение. Примечательно, что соседняя вершина на языке манси называется «Отортен», что означает «туда не ходи». Дятловцы не могли не услышать предупреждения от манси, ведь они останавливались у охотников во время путешествия, но советские студенты-атеисты не восприняли всерьез рассказы о древних духах.

Всемирный потоп

Другая легенда манси, объясняющая гибель дятловцев, связана с Всемирным потопом, случившимся в незапамятные времена. Почти все племя было уничтожено наводнением, в живых остались лишь 1 женщина и 10 мужчин. Они взобрались на гору Холатчахль, надеясь спастись от бушующего потока. Но один за другим погибли 9 человек. И вот, когда последние мужчина и женщина уже попрощались с жизнью, вода неожиданно начала отступать. Выжившая пара явилась залогом возрождения народа манси, а роковая вершина с тех пор в сознании людей стала связываться со смертью.

Девять злых колдунов

Существует и еще одно (третье по счету) предание о горе Холатчахль. Оно гласит, что на этом месте шаманы народа манси сразились с девятью могущественными колдунами. Победа над силами зла была одержана, но враги превратились в кровожадных духов, не способных покинуть роковую вершину, потому что там их удерживает мощное заклятье. Манси считают, что простым смертным ни в коем случае нельзя и близко подходить к проклятой горе, да и не каждый шаман рискует обращаться к этой древней злой силе.

Были и другие жертвы

Во все эти предания можно было бы и не поверить, если бы они не подтверждались необъяснимыми смертями. Как утверждают исследователи, гибель группы Дятлова не была единственной трагедией, случившейся на том нехорошем месте. Например, Т.В. Шнуровозова написала, что в 1961 году над горой Холатчахль разбились три вертолета с геологами. Причем, общее количество жертв этих авиакатастроф тоже составляет 9 человек.