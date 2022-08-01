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41 минуту назад

В фотоловушки тюменских ученых на озере Соленом попали редкие животные

РИА "ФедералПресс"

Ученые впервые подробно изучают биоразнообразие на территории озера Соленого в Тюменской области. Специалисты проводят исследования по гранту от предприятия «Роснефти» – «Тюменнефтегаза».

В фотоловушки тюменских ученых попали редкие животные
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Научные сотрудники Тюменского государственного университета уже поделились первыми результатами грантового проекта. Специалисты с начала лета отобрали пробы воды и донных отложений Соленого озера, собрали образцы растительного и животного мира вокруг озера и смогли запечатлеть редкие виды животных», – рассказали в «Тюменнефтегазе».

Собранные на тюменском «Мертвом море» образцы ученые уже отправили на изучение. Пробы исследуют на современном оборудовании. На первых изображениях с фотоловушек участники научной экспедиции обнаружили краснощекого суслика и степную тиркушку. Эти животные занесены в Красную книгу России.

РИА "ФедералПресс"
РИА "ФедералПресс"

Озеро Соленое – природный памятник регионального значения. Вода и грязь на водоеме схожи по составу с ресурсами Мертвого моря. На территории озера обитают 64 вида животных и произрастают около 65 видов растений.

Задача ученых по грантовому проекту – составить списки растений, животных и грибов на территории водоема. Также участники экспедиции представят рекомендации, которые позволят сохранить экосистему озера. Все данные передадут департаменту недропользования и экологии региона и администрации Бердюжского муниципального района.

Местные жители и бизнес регулярно заботятся об озере и приводят его в порядок. А в 2021 году сотрудники предприятий «Роснефти» в Тюменской области благоустроили вокруг водоема территорию, поставили контейнеры для мусора, биотуалеты, а также стенды с информацией об уникальных свойствах озера.

Места,Роснефть,
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