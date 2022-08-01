Кемеровчане запечатлели фиолетовые молнии во время грозы

В социальных сетях жители кузбасской столицы поделились кадрами, сделанными во время грозы. Очевидцам удалось запечатлеть молнии.
Днем 1 августа в Кемерове началась гроза. Некоторым горожанам удалось снять на камеру молнии, которые сопровождали непогоду.
По данным пользователей, одна из них была запечатлена в промышленной зоне Заводского района, еще одна – в Ленинском районе города. При этом обе молнии имеют фиолетовый оттенок, так как снимались достаточно близко. Цвет явления также говорит о чистоте атмосферы.