Кемеровчане запечатлели фиолетовые молнии во время грозы

По данным пользователей, одна из них была запечатлена в промышленной зоне Заводского района, еще одна – в Ленинском районе города. При этом обе молнии имеют фиолетовый оттенок, так как снимались достаточно близко. Цвет явления также говорит о чистоте атмосферы.