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1 час назад

Кемеровчане запечатлели фиолетовые молнии во время грозы

Vse42.ru

В социальных сетях жители кузбасской столицы поделились кадрами, сделанными во время грозы. Очевидцам удалось запечатлеть молнии.

Кемеровчане запечатлели фиолетовые молнии во время грозы
Фото: Vse42.ruVse42.ru
Vse42.ru

Днем 1 августа в Кемерове началась гроза. Некоторым горожанам удалось снять на камеру молнии, которые сопровождали непогоду.

По данным пользователей, одна из них была запечатлена в промышленной зоне Заводского района, еще одна – в Ленинском районе города. При этом обе молнии имеют фиолетовый оттенок, так как снимались достаточно близко. Цвет явления также говорит о чистоте атмосферы.

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