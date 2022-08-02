История Живописного моста

Участники познавательного проекта «Знатоки района» продолжают делиться интересными фактами о Крылатском в сообществе во «ВКонтакте». Очередным объектом их внимания стал Живописный мост: его красная арка проходит над проспектом Маршала Жукова и соединяет районы Хорошево-Мневники и Крылатское.

Фото: Globallookpress Globallookpress

Сооружение, названное в честь Живописной улицы, эксплуатируется с 2007 года. Немногие знают, но это самый высокий мост в Европе. Его протяженность составляет 1,5 километра, ширина – 40 метров, а высота от проезжей части до воды – 30 метров. Подвесная арка моста шириной 182 метра, а высотой – более 100 метров, прикреплена к основанию 72 вантами. Мост имеет смотровую площадку, состоящую из основного здания в верхней части арки, мостика-галереи и эвакуационного мостика.

Живописный мост был построен по проекту архитектора Николая Шумакова, который удостоился за эту работу премии Огюста Перре.