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1 час назад

Монастырю в Волгоградской области исполнилось 370 лет

runews24.ruиещё 2

3 августа в Волгоградской области отмечают 370-летие Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.

Монастырю в Волгоградской области исполнилось 370 лет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Торжественные мероприятия проходят в Серафимовичском районе. В рамках празднования организованы торжественное богослужение и проповедь Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.

На праздник прибыли полторы тысячи паломников из различных городов России и зарубежья.

На мероприятии выступят два хора – Московский мужской академический и хор монахинь Усть-Медведицкого монастыря.

В администрации Волгоградской области отметили, что Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь считается значимым туристическим объектом.

Главные его достопримечательности – Казанский собор в византийском стиле, храм Преображения Господня с 33 куполами, каменная плита с отпечатками рук настоятельницы игуменьи Арсении, монастырские пещеры и другое.

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