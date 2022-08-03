Монастырю в Волгоградской области исполнилось 370 лет

3 августа в Волгоградской области отмечают 370-летие Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского монастыря.
Торжественные мероприятия проходят в Серафимовичском районе. В рамках празднования организованы торжественное богослужение и проповедь Митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора.
На праздник прибыли полторы тысячи паломников из различных городов России и зарубежья.
На мероприятии выступят два хора – Московский мужской академический и хор монахинь Усть-Медведицкого монастыря.
В администрации Волгоградской области отметили, что Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь считается значимым туристическим объектом.
Главные его достопримечательности – Казанский собор в византийском стиле, храм Преображения Господня с 33 куполами, каменная плита с отпечатками рук настоятельницы игуменьи Арсении, монастырские пещеры и другое.