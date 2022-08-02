Зачем ученые следят за каплей-убийцей в Тихом океане

Более 70% площади нашей планеты занимает мировой океан. И как бы ни бились ученые на протяжении веков, многое в нем пока остается для человечества загадкой. Например, существование Северо-Тихоокеанского Блоба. О нем сегодня и расскажет “Рамблер”.

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Как вы считаете, насколько должна повыситься температура воды в Тихом океане, чтобы уничтожить миллионы живых существ? Десять градусов, пятьдесят, сто? Ответ будет неожиданным: всего шесть. В процессе перемещения теплых и соленых субтропических вод в сторону севера в Тихом океане возникла так называемая капля-убийца. Это волна тепла площадью 11 миллионов квадратных километров и глубиной около тысячи метров. Сама по себе она не представляет опасности. Тем не менее, последствия ее возникновения трагичны для океанической фауны.

Дело в том, что теплые воды блоба оказались слишком комфортными для токсичных водорослей, которые стали размножаться активнее. Это стало причиной гибели ста миллионов особей тихоокеанской трески и полумиллиона морских птиц. Точный процент сокращения популяции горбатых китов, морских львов, лосося, криля пока неизвестен.

Чтобы узнать, как появился Северо-Тихоокеанский Блоб, ученые разработали специальные устройства. Их закрепили на телах 71 морского льва. Собранные данные дали представление о том, когда появилась капля-убийца (в конце 2013 года), как долго длилось аномальное потепление (в течение четырех лет) и что за собой повлекло. Подробнее о масштабах бедствия можно прочитать в статье, опубликованной на портале Journal of Geophysical Research: Oceans.