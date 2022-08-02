Фестиваль «Русское поле» удивит новыми рекордами

В этом году на «Русском поле» приготовят рекордное количество каши. Кроме того, на фестиваль привезут изделия-рекордсмены двух прошлых фестивалей.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» в 2022 году пройдет 27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское». Традиционно фестиваль соберет тысячи участников из самых разных регионов страны, чтобы рассказать о богатом культурном и духовном наследии нашей Родины.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков:

«Два года подряд в связи с эпидемиологической ситуацией любимый горожанами фестиваль “Русское поле” проводился онлайн, тем не менее собирая у экранов миллионы людей. В 2021 году трансляцию фестиваля посмотрело 4 123 358 человека из 112 стран. Мы очень рады, что новый формат позволил нам разделить ощущение праздника со всеми желающими, но все же приятно возвращаться к привычному — наконец-то фестиваль вновь откроет свои двери гостям в музее-заповеднике “Коломенское”. Вместе с тем с большим удовольствием мы сохраним и традицию прямых эфиров. Уверен, что с каждым годом аудитория и география зрителей “Русского поля” будет расширяться».

В этом году «Русское поле» объединит музыкантов, ремесленников, товаропроизводителей и туроператоров, в общей сложности – не менее двух тысяч участников. Для гостей фестиваля на территории Коломенского будут работать традиционные и новые тематические площадки. Посетители смогут изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки, приобрести изделия народных умельцев, полюбоваться уникальными народными костюмами.

Жюри Фестиваля определит лучший хоровой коллектив; лучший хореографический коллектив; лучший инструментальный коллектив; лучшую коллекцию «Наследие и традиции»; лучший туристический маршрут; лучший гастрономический бренд; лучшего народного мастера и лучшего товаропроизводителя.

Помимо масштабной развлекательной программы, организаторы фестиваля ежегодно стараются удивить москвичей и гостей столицы интересными рекордами. 2022 год не станет исключением и будет посвящен гастрономическим изыскам. Известно, что на крупнейшем празднике русской культуры в честь 875-летия столицы приготовят рекордное количество каши. Отведать кушанье, приготовленное по рецептуре 1147 года, сможет каждый желающий.

Пресс-служба

Впервые на фестивале в очном формате представители разных регионов России и других стран представят деликатесы своей национальной кухни. Также пройдет конкурс поваров «От селянки до солянки 5 веков», приуроченный к 475-летнему юбилею упоминания солянки в книге рецептов «Домострой» (1547 год). Шеф-повара из Москвы, Республики Марий Эл, Республики Удмуртия, Курской, Смоленской, Ярославской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов примут участие в соревновании по приготовлению солянки в авторском исполнении с национальным акцентом. Ведущим кулинарного состязания выступит известный российский ресторанный критик и блогер Олег Назаров.

Специально для гостей «Русского поля», и особенно для тех, кто любит фотографировать, в этом году на фестиваль привезут уникальные изделия-рекордсмены, изготовленные для IX (2020) и X (2021) фестивалей, но из-за пандемии ранее показанные зрителям только в онлайн-формате. Публике продемонстрируют: самое большое панно, расписанное мастерами Федоскинской фабрики миниатюрной живописи (1,80 на 1,40 м, 30 кг), самый длинный в мире рушник (210 м на 35 см, 30 кг) и самый большой поднос в России, украшенный росписью мастеров Жостовской фабрики (2,10 на 1,5 м, 84 кг). Посетители смогут сделать памятные фотографии на фоне эксклюзивных произведений народного промысла.

Оргкомитет фестиваля запустил песенный флешмоб. Для участия нужно скачать фонограмму песни «Москва майская» в соцсетях - vk.com, ok.ru, t.me и на сайте фестиваля polerusskoe.ru и записать видео с ее исполнением. Видеозапись нужно выложить в одной из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Телеграм» с хэштегом #Москва_Русское_Поле до 15 августа. Лучшие исполнители попадут в общий клип с известными артистами, которые выступят на «Русском поле» 27 августа.

Присоединиться к народным гуляниям можно будет не только офлайн в «Коломенском», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий фестиваля будет доступна на официальном сайте «Русского поля» и в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».