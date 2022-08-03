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1 час назад

На месте древнего городища под Новороссийском начали археологические раскопки

Inc-News

Посетить раскопки могут и туристы.

На месте древнего городища под Новороссийском начали раскопки
Фото: Inc-NewsInc-News

На территории Абрау-Дюрсо близ Новороссийска начались археологические раскопки. Они проводятся на месте памятника археологии "Башня аспургиан".

Сама башня находится на территории древнего поселения Лиманчак, расположенного в Абраусском лесничестве рядом с усадьбой "Круглое озеро". Сторожевое сооружение построено на высоте 160 метров над уровнем море на мысообразном выступе. В качестве материала древние строители использовали местные песчаники и известняки.

Местоположение сооружения позволило ученым-историкам определить, что башня относилась к сигнально-сторожевой системе юго-восточной части Азиатского Боспора первого века до нашей эры.

К слову, посетить археологические раскопки могут и туристы. Добраться до места назначения можно как собственным ходом, так и на специальном ретро-автобусе, сообщили в Центре туризма "Абрау-Дюрсо".

Места,Абрау-Дюрсо,
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