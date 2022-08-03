В России определили самые курящие регионы

Согласно подсчету системы товаров «Честный знак» были названы регионы, где продается больше всего сигарет. Также эксперты оценили популярность альтернативной табачной продукции. На первом месте оказался Нижний Новгород.

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«За шесть месяцев с начала года в Нижегородской области продали в среднем 4,44 пачки сигарет на жителя»,

– говорится в исследовании.

На втором месте по проданным пачкам сигарет находится Санкт-Петербург, там жители брали 3,96 пачки. Третье место у Краснодарского края – 3,42 пачки.

Также в десятку вошли Магадан, Камчатка, Сахалин, Рязань, Москва, Крым и Севастополь.

Популярность же сигар, сигарилл и подобных альтернатив оказалась намного ниже, там максимум, который покупали – 1,9 пачки на человека.

Всего в России курят около 33 % жителей, а каждый пятый выкуривает по пачке в день, сообщает РБК.