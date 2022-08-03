На Гаити нашли магнолии, считавшиеся исчезнувшими 100 лет назад

На Гаити специалисты по охране природы вновь открыли северную гаитянскую магнолию (Magnolia emarginata) — дерево, которое считалось утраченным в дикой природе региона почти 100 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

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Северная гаитянская магнолия отличается необычной формой листьев и черно-белыми цветами. Последний раз ученые задокументировали эти деревья в 1925 году. Большинство лесов на Гаити исчезло в результате вырубок, в результате чего в стране осталось не более 1% от первоначальных лесных площадей.

В поисках редких видов команда из Национального фонда Гаити отправилась в Массив-дю-Нор, самый длинный горный массив страны. После нескольких дней экспедиции, исследователи нашли 16 цветущих деревьев северной гаитянской магнолии, а также молодые растения на разных стадиях развития.

По словам экологов, вновь открытая гаитянская магнолия дает надежду на обнаружение других видов, которые считались утраченными много лет назад.

Национальный фонд Гаити успешно выращивал четыре других местных вида магнолии на острове Эспаньола. Специалисты надеются использовать свой опыт, чтобы помочь местным сообществам внести вклад в усилия по восстановлению и открыть питомник.