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1 час назад

В Нижегородской области археологи обнаружили стоянку первобытных людей

RT на русском

В Выксунском районе Нижегородской области в ходе экспедиции с целью проведения археологических раскопок могильника финно-угорского племени мурома специалисты обнаружили стоянку первобытных людей.

В Нижегородской области найдена стоянка первобытных людей
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Как сообщает newsnn.ru, в ходе экспедиции специалисты исследуют захоронения X–XI веков.

На месте раскопок обнаружены наконечники стрел, различные скребки, фрагменты керамической посуды, возраст которых достигает 7 тыс. лет.

Как рассказал археолог отдела государственного контроля и учёта управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Андрей Гонозов, таких стоянок в округе много.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в фонд Крымского этнографического музея передали коллекцию предметов быта народов Крыма XIX—ХХ веков.

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