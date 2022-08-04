Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыта история знаменитого московского театра в подвале

Мослента

Историей знаменитого театра «Табакерка», основанного Олегом Табаковым 35 лет назад, поделился с «Мослентой» его действующий художественный руководитель Владимир Машков.

Раскрыта история знаменитого московского театра в подвале
Фото: МослентаМослента

По его словам, в середине 1970-х годов Табаков создал свою студию. В 1977 году ей отдали подвальное помещение одного из московских домов — бывший угольный склад на улице Чаплыгина. Изначально артисты давали представления в маленьком зале подвального помещения, но уже вскоре о «Табакерке» заговорили не только в Москве, но и во всей России.

«Сегодня, когда в здании начались реставрационные работы, сложно представить, что раньше во дворе этого дома мы спускались в угольный подвал, — рассказывает Машков. — Атмосфера этого дома бесспорно оказала влияние и на сам театр, и на его развитие, поэтому мы трепетно относимся к его истории и обязательно сохраним эту атмосферу».

Худрук отметил, что учреждение должно было вскоре переехать из здания на улице Чаплыгина, однако проект строительства нового здания постоянно откладывался. Его строительство завершили лишь в 2016 году. Теперь театр имеет две сцены. В старом здании — небольшой зал, а в новом, на Сухаревской, — основная сцена.

Ранее стало известно об отношении жителей центра Москвы к театру «Современник».

Места,Владимир Машков,Олег Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители