В Юрьевом монастыре нашли утраченные домонгольские фрески

Сотрудники Института археологии РАН, обследуя территорию Юрьева монастыря в Великом Новгороде, обнаружили место, куда сбросили фрески XII века. Их сбили со стен Георгиевского собора в ходе ремонтных работ, и с тех пор они считались утерянными, сообщает ТАСС.

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Ученые выразили надежду, что находка поможет обнаружить оставшуюся часть стенных росписей. Они представляют собой большую ценность, так как являются одними из наиболее ранних образцов стенописи Северной Руси.

Известно, что Георгиевский собор был заложен в 1119 году при князе Всеволоде Мстиславиче (внуке Владимира Мономаха). Оригинальные фрески были сняты во время ремонта 1820-1830 годов. Часть из них впоследствии извлекли из-под пола собора, но это лишь треть изначальной росписи.

Ученый секретарь Института археологии РАН Марина Вдовиченко рассказала, что в 1990-2000-х годах во время раскопок на территории монастыря регулярно находили фрагменты фресок, но это были лишь единичные осколки. Лишь сейчас исследователи обнаружили в небольшом шурфе слой строительного развала со стенной росписью.

Эксперты отметили, что фрески Георгиевского собора – одни из самых ранних на Руси. Раньше появились только росписи церкви Благовещения на Городище (около 1103 года), Софийского собора (около 1108 года) и Николо-Дворищенского собора (около 1113 года). Они уникальны как с исторической, так и с художественной точки зрения.