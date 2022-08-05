Спавший восемь месяцев вулкан начал извергаться в Исландии

В Исландии началось извержение вулкана. Он находится всего в 30 километрах от столичного города Рейкьявик, сообщает «МИР 24».

Фото: Мир24 Мир24

Трещины в земле растянулись на сотни метров, а оттуда фонтаном бьет лава и идет густой дым.

Чтобы своими глазами увидеть, как разливается раскаленная масса, к месту извержения стягиваются местные жители и туристы, хотя Исландское метеорологическое управление настоятельно рекомендует не приближаться к вулкану.

Вулкан проснулся после восьми месяцев спячки.