Спавший восемь месяцев вулкан начал извергаться в Исландии

В Исландии началось извержение вулкана. Он находится всего в 30 километрах от столичного города Рейкьявик, сообщает «МИР 24».
Трещины в земле растянулись на сотни метров, а оттуда фонтаном бьет лава и идет густой дым.
Чтобы своими глазами увидеть, как разливается раскаленная масса, к месту извержения стягиваются местные жители и туристы, хотя Исландское метеорологическое управление настоятельно рекомендует не приближаться к вулкану.
Вулкан проснулся после восьми месяцев спячки.
Ранее стало известно, что вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту почти три километра, шлейф протянулся в северо-восточном направлении. Специалисты предупреждают об угрозе безопасности полетов вблизи вулкана.