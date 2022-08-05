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4 часа назад

Ледяной букет: в Токио для охлаждения помещения замораживают живые цветы

Мир24

В Японии на фоне жары предложили оригинальный способ снизить градус в помещении и украсить свой дом. Специалисты токийской компании замораживают живые цветы в емкостях с водой, а затем разрезают ледяные глыбы на части. Получается своеобразный охладитель воздуха. Причем с дополнительной функцией: при таянии букета по комнате распространяется приятный аромат.

В Токио для охлаждения помещения замораживают живые цветы
Фото: pxhere.compxhere.com

Ранее в стране изобрели специальные сетчатые костюмы со встроенным вентилятором для кошек и собак. Устройство весит всего 80 граммов и способно защитить питомцев от теплового удара.

Напомним, в этом году японская столица пережила самый продолжительный период изнуряющей жары за всю историю наблюдений. Больше недели столбик термометра в Токио не опускался ниже 35 градусов.

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