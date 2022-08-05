Жители Нью-Йорка пожаловались на крыс в своих машинах

Жители американского города Нью-Йорк жалуются на крыс, которые живут в их автомобилях и портят проводку. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: Shuterstock Shuterstock

Отмечается, что крысы, спящие под капотами автомобилей, не являются чем-то новым для жителей Нью-Йорка, но за последние два года многие городские автомастерские отмечают большое количество обращений, связанных с повреждением машин грызунами.

«Я вижу и новые и старые машины, теперь все приезжают с этими крысиными проблемами. Это приносит мне много денег, но сама проблема отвратительна», — поделился с изданием Оззи Даян, механик Manhattan Auto Repair.

Из 28 механиков, опрошенных изданием, 20 заявили о том, что за последнее время стало больше клиентов, у которых крысы обгрызли провода в автомобиле. При этом, по словам мастеров, число таких обращений увеличилось в два раза в пандемию.