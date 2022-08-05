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1 час назад

Жители Нью-Йорка пожаловались на крыс, портящих их автомобили

Газета.Ru

Жители американского города Нью-Йорк жалуются на крыс, которые живут в их автомобилях и портят проводку. Об этом сообщает The New York Times.

Жители Нью-Йорка пожаловались на крыс в своих машинах
Фото: ShuterstockShuterstock

Отмечается, что крысы, спящие под капотами автомобилей, не являются чем-то новым для жителей Нью-Йорка, но за последние два года многие городские автомастерские отмечают большое количество обращений, связанных с повреждением машин грызунами.

«Я вижу и новые и старые машины, теперь все приезжают с этими крысиными проблемами. Это приносит мне много денег, но сама проблема отвратительна», — поделился с изданием Оззи Даян, механик Manhattan Auto Repair.

Из 28 механиков, опрошенных изданием, 20 заявили о том, что за последнее время стало больше клиентов, у которых крысы обгрызли провода в автомобиле. При этом, по словам мастеров, число таких обращений увеличилось в два раза в пандемию.

Как заявил научный сотрудник Фордхэмского университета Майкл Х. Парсонс, проводивший в 2020 году исследование о росте численности крыс в городе, грызуны, потеряв доступ к обычным источникам пищи, приспосабливаются и начинают искать новые виды еды.

Места,Майкл Парсонс,
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