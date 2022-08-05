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2 часа назад

В Австралии удалось восставить «восьмое чудо света»

Lenta.ru

Кораллам австралийского Большого Барьерного рифа, который часто называют «восьмым чудом света», удалось восстановиться до уровня 36-летней давности. Об этом говорится в исследовании Австралийского института морских наук (AIMS), результаты которого передает Reuters.

В Австралии удалось восставить «восьмое чудо света»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент восстановлен покров двух третей рифа. За последние пять лет средний показатель твердого кораллового покрова на севере рифа вырос с 13 до 36 процентов. В 2022 году покров в центральном районе увеличился до 33 процентов.

Ученые отмечают, что, несмотря на плачевное состояние, кораллы не потеряли способность к регенерации. При этом риф остается уязвимым из-за изменений климата, кораллы продолжают массово обесцвечиваться. На юге рифа, который обычно имеет более высокий показатель твердого кораллового покрова по сравнению с другими регионами, покрытие упало на 4 процента относительно 2021 года.

В январе в Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный риф. Власти страны выделили миллиард долларов — деньги должны пойти на улучшение качества воды в районе обитания рифа.

Большой Барьерный риф — самая массивная в мире живая структура. Ее протяженность составляет 2,5 тысячи километров. Риф долгое время страдает из-за хищных морских звезд и глобального потепления, которое спровоцировало повышение температуры в Тихом океане. Выцветание кораллов ученые связывают с периодами аномальной жары.

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