Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра

Международная группа ученых в ходе раскопок нашла руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра. Об этом сообщает издание Live Science.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Как уточняется, постройку заметили примерно в 20 километрах от Каира, рядом с храмовым комплексом Абу-Гураб.

Предварительная оценка выявила примерный возраст объекта — более 4500 тысяч лет. Строительство объекта произошло во времена пятой династии (2465-2323 годы до нашей эры), во время максимального уровня популярности культа Ра. Специалисты считают, что храм может быть одним из четырех храмов Солнца, чье местоположение было утеряно.