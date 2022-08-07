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3 часа назад

Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра

Lenta.ru

Международная группа ученых в ходе раскопок нашла руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра. Об этом сообщает издание Live Science.

Найдены руины древнеегипетского храма бога Солнца Ра
Фото: Лента.руЛента.ру

Как уточняется, постройку заметили примерно в 20 километрах от Каира, рядом с храмовым комплексом Абу-Гураб.

Предварительная оценка выявила примерный возраст объекта — более 4500 тысяч лет. Строительство объекта произошло во времена пятой династии (2465-2323 годы до нашей эры), во время максимального уровня популярности культа Ра. Специалисты считают, что храм может быть одним из четырех храмов Солнца, чье местоположение было утеряно.

В июле 2022 года российские археологи раскопали в Астраханской области культурный слой города Хазарского каганата, который, предположительно, может являться столицей древнего государства.

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