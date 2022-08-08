Раскрыта история московских стихийных музыкальных рынков

Историю стихийных музыкальных рынков в Москве с «Мослентой» раскрыл хозяин самого большого магазина старой «Горбушки» Сергей Окуляр.

Фото: Мослента Мослента

Такие торговые точки в городе начали появляться в 1970-х годах. Меломаны обменивались пластинками в ГУМ-е, на Ленинских горах, у магазина «Союз композиторов» на Маяковской и во многих других местах. В начале 1980-х годов знакомый Окулярова снимал по выходным в Химках помещение клуба нумизматов, где собирались любители музыки.

«Потом все эти сходы в Химках разогнали, потому что в клуб никто уже не помещался. Люди думали: "Зачем нужно толкаться внутри, заплатив за вход 50 копеек, когда можно меняться пластинками и на улице?"», —отметил он.

Так, вокруг здания начали собираться толпы желающих купить музыкальные пластинки, что привлекало внимание милиции. Торговлю здесь прекратили к весне 1985-го года. После этого люди стали переходить на другую сторону от станции и торговать там, что тоже быстро вызвало подозрение правоохранителей. Далее горожане стали торговать на платформе «Новоподрезково».

«Торги в "Новоподрезково" закончились быстро. В какой-то момент произошла страшная облава с привлечением дружинников, с овчарками. Прямо, как в фильмах про побеги из концлагеря», — объяснил Окуляр.