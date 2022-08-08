Композиции Людовико Эйнауди в исполнении оркестра «Simple Music Ensemble»

12 августа на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня» вас ждут знаменитые композиции Людовико Эйнауди, живое звучание нестандартных акустических и электронных инструментов в исполнении «Simple Music Ensemble». В фантастически красивой программе.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Вы только представьте, летний вечер в прекрасном парке «Красная Пресня», на острове с арочными мостами. Закатное солнце, уходящее за деревья, пробиваясь сквозь ветви оранжево-красными потоками и великолепная музыка в исполнении оркестра. Такие эмоции не забываются. Это и есть настоящее лето и настоящее тепло, которое согревает сердце и душу в течение долгого времени.

Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, который учился у композитора Лучано Берио. Начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре стал развиваться и в других стилях, включая поп- и рок-музыку, этническую и народную. Известна любовь Эйнауди к стилю эмбиент. Его музыка часто медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современную поп-музыку.

Оркестр «Simple Music Ensemble» — это коллектив профессиональных музыкантов, исполняющих любимую музыку на самых необычных площадках. Основу их репертуара составляют выдающиеся произведения разных эпох, экспериментальная музыка и саундтреки из великих кинокартин в собственной оригинальной аранжировке.

Концерт «Simple Music Ensemble» на сцене «ГЛАВLETO» — это возможность не только получить огромное удовольствие от музыки и живого звучания инструментов в необычной атмосфере, но и вспомнить лучшие киноленты современности.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).