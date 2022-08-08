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1 час назад

Почему внутри снежного жилища эскимосов всегда тепло

Ferra.ru

Наверняка вы видели дома эскимосов - иглу. Создаются они из снежных кирпичей и имеют форму купола. Но как удаётся в таких жилищах сохранить тепло?

Почему внутри снежного жилища эскимосов всегда тепло
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Люди, живущие на севере США, Канады, Гренландии, с древних времён строят иглу, или дома из снежных блоков. Специалисты-археологи тоже это подтверждают.

Жилище может быть в высоту - два метра, в диаметре - четыре метра. Снежные блоки укладываются специально по спирали, причём каждый блок опирается для надёжности на три точки. Все щели между этими блоками заделываются снегом, а затем вся конструкция снаружи поливается водой.

Если дом построен правильно, то внутри него температура будет составлять от +5 градусов по Цельсию и выше. Объясняется это законами физики.

Ferra.ru

Однако главной особенностью конструкции такого дома считается вход. Дело в том, что находиться он должен ниже пола и его нельзя при этом закрывать. Внутри иглу тёплый воздух поднимается наверх - под купол, а углекислый газ как раз и выходит через это отверстие.

Ещё одна причина, почему можно легко поддерживать внутри такого жилища тепло, - это его форма и размеры. Благодаря этому охлаждается постройка изнутри медленно.

Поскольку иглу состоит из смёрзшегося снега, то между снежинками остаётся воздух. Он считается хорошим теплоизолятором. Кроме того, снег хуже проводит тепло, чем дерево, а снежные стены способны легко впитывать внутри жилища лишнюю влажность.

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