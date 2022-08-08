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1 час назад

Группа «Кар-мэн» на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»

Партнерский материал

11 августа группа «Кар-Мэн» выступит с большим сольным концертом на площадке «ГЛАВLETO». На острове в парке «Красная Пресня» прозвучат песни: «Лондон гудбай», «Сан-Франциско», «Париж», «Чао, бамбино» и другие знаменитые хиты группы.

Группа «Кар-мэн» на сцене «ГЛАВLETO» в парке «Красная Пресня»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Начав свою творческую деятельность еще в Советском Союзе «Кар-Мэн» стали новаторами в отечественной поп-музыке. Музыка в стиле диско, по-хорошему прилипчивые тексты и энергичная хореография на сцене. «Кар-Мэн» действительно надо слушать и смотреть живьем, ведь они дают такое шоу, которое редко увидишь на отечественной поп-сцене.

Большой сольный концерт любимой группы, да еще и под открытым небом — это отличный способ провести летний вечер в столице. Площадка «ГЛАВLETO» находится на Малом острове в центре парка «Красная Пресня». Правильная геометрическая форма острова — это часть ландшафтного стиля усадьбы «Студенец», которая позже стала парком, знакомым каждому москвичу. Князья Гагарины, владельцы усадьбы, в конце XVIII века разбили здесь систему голландских прудов и арочных мостов. По аллеям этого парка прогуливались Пушкин, Давыдов, Баратынский и другие великие личности.

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, парк «Красная Пресня» (ул Мантулинская, 5).

Больше информации на сайте.

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