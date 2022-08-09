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1 час назад

Российские археологи нашли под Суздалем захоронение древнерусской знати

Свободная прессаиещё 1

Российские археологи в районе Суздаля во время раскопок нашли захоронение древнерусской знати.

Археологи нашли под Суздалем захоронение древнерусской знати
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Уже на протяжении многих лет российских ученых интересуют курганы в Суздальском Ополье. Но из-за того, что эти земли использовались в сельском хозяйстве, их изучение затруднено.

Теперь Институт археологии РАН исследовал два погребения XI века на территории памятника Гнездилово-12, найденного в 2019 году.

«Эти некрополи сохранили яркие погребальные комплексы, которые характеризуют общество и культуру Северо-Восточной Руси в период ее становления. Они представляют собой важнейший источник новых данных об исторических процессах X-XI веков, результатом которых стало формирование Суздальского Ополья как центрального ядра Северо-Восточной Руси и возвышение Суздаля как ее политического центра»,

— прокомментировал находку глава ИА РАН Николай Макаров.

При этом археологов интересуют, прежде всего, две могилы. В захоронении они нашли украшение поволжско-финского облика — шумящую подвеску-конек мерянского или владимирского типа. Это достаточно редкая находка. В погребении женщины археологи нашли кольца. В другой могиле лежали останки мужчины с боевым топором. Ученые предположили, что умерший был из знати, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что затерянный город в песках, возраст которого составляет более 3,4 тысячи лет, обнаружили археологи на юге Египта.

Места,Николай Макаров,
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