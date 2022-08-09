Археологи нашли под Суздалем захоронение древнерусской знати

Российские археологи в районе Суздаля во время раскопок нашли захоронение древнерусской знати.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Уже на протяжении многих лет российских ученых интересуют курганы в Суздальском Ополье. Но из-за того, что эти земли использовались в сельском хозяйстве, их изучение затруднено.

Теперь Институт археологии РАН исследовал два погребения XI века на территории памятника Гнездилово-12, найденного в 2019 году.

«Эти некрополи сохранили яркие погребальные комплексы, которые характеризуют общество и культуру Северо-Восточной Руси в период ее становления. Они представляют собой важнейший источник новых данных об исторических процессах X-XI веков, результатом которых стало формирование Суздальского Ополья как центрального ядра Северо-Восточной Руси и возвышение Суздаля как ее политического центра»,

— прокомментировал находку глава ИА РАН Николай Макаров.

При этом археологов интересуют, прежде всего, две могилы. В захоронении они нашли украшение поволжско-финского облика — шумящую подвеску-конек мерянского или владимирского типа. Это достаточно редкая находка. В погребении женщины археологи нашли кольца. В другой могиле лежали останки мужчины с боевым топором. Ученые предположили, что умерший был из знати, пишет Газета.ру.