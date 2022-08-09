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22 минуты назад

Название московской шаурмичной рассмешило россиян

Мослента

Москвичи обнаружили на северо-востоке столицы заведение общепита под названием «Академия шаурмы». Снимок с привлекающей внимание вывеской над окошком уличной еды был опубликовал в запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Название шаурмичной рассмешило россиян.

Название московской шаурмичной рассмешило россиян
Фото: МослентаМослента

Судя по информации, отображенной на фото, предприятие общепита работает 24 часа в сутки на улице Летчика Бабушкина. Пользователи в комментариях уточнили, что фастфуд этого бренда можно найти на Северном рынке.

Жители столицы под постом начали упражняться в юморе. «Какой конкурс? Сколько человек на место?», «Подали документы на поступление?» — стали шутить комментаторы.

Нашлись и те, кто оценил маркетинговый ход владельца бистро. «Да ладно, что вам? Креативненько! Зато все запомнили. А если там и шаурма отличная, то вообще супер!» — написали одна из участниц сообщества.

Ранее выяснилось, что доходы москвичей в пересчете на шаурму оказались самыми высокими в стране.

Места,
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