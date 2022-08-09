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3 часа назад

Большой летний концерт питерского коллектива «Сурганова и Оркестр»

Партнерский материал

Воздух и музыка для двух тысяч человек: «Сурганова и Оркестр» выступят на новой открытой площадке Summer Stage.

Большой летний концерт питерского коллектива «Сурганова и Оркестр»
Фото: Пресс-службаПресс-служба

Так они ещё не звучали. 12 августа «Сурганова и Оркестр» сыграет мощный опен-эйр в Москве, на новой открытой площадке Summer Stage. Сцена уже сейчас обещает стать культовой, а питерский коллектив – в числе первопроходцев, которые войдут в её историю.

Это будет единственный открытый концерт «Сургановой и Оркестра» в этом году на сцене такого масштаба. Программа соответствует размаху: будут и новые песни из двойного альбома «Всё будет. Завтра», и любимые композиции, и множество музыкальных сюрпризов. Вместе с группой на сцене выступит струнный квартет «Аристократ», который дарит песням «Сургановой и Оркестра» ещё более изысканное и вместе с тем – удивительно знакомое звучание.

Летний вечер, открытый воздух и любимая музыка – что может быть лучше? Не упустите возможность стать частью этой истории.

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