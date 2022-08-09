Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Синоптики Бельгии рассказали о самой сильной засухе в стране с 1885 года

RT на русском

Бельгия столкнулась с самой сильной засухой с 1885 года, в июле в королевстве выпало менее 8% от месячной нормы осадков.

Синоптики Бельгии рассказали о самой сильной засухе в стране с 1885 года
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Королевский метеорологический институт Бельгии.

«Июль 2022 года в Бельгии стал самым сухим месяцем с 1885 года. Уровень осадков в июле составил 5,4 мм, тогда как в среднем в июле выпадает 76,9 мм»,

— говорится в сообщении.

Отмечается, что аномальная засуха уже привела к значительному обмелению многих водных артерий страны.

В Великобритании 19 июля был установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.

Как сообщала газета Guardian, истоки британской Темзы впервые в истории пересохли в результате засухи из-за аномальной жары.

Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители