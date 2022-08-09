В школе нашли спрятанные под слоем штукатурки иконы

В Сердобске при ремонте в школе № 1 обнаружили иконы, написанные более века назад. Изображения скрывал слой штукатурки.

Фото: penzainform.ru penzainform.ru

Информацию о находке опубликовала группа «Пенза Регион 58» соцсети «ВКонтакте» во вторник, 9 августа.

Известно, что здание школы построили для Сердобского реального училища в 1913 году, а в крыле, где сейчас расположены начальные классы, находилась училищная церковь.

«После революции 1917 года училище было преобразовано в школу крестьянской молодежи», - поясняется в посте.