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3 часа назад

В полицейской будке открыли самый маленький виски-бар в мире

Газета.Ru

В Эдинбурге полицейскую будку превратили в самый маленький в мире виски-бар. Об этом сообщает The Edinburgh Reporter.

Самый маленький виски-бар в мире открылся в полицейской будке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Компания по розливу виски Cask88 решила отметить 75-летие одного из крупнейших в мире фестивалей искусств, который проходит в Эдинбурге. Для этого она использовала пространство площадью всего 1,978 кв. м, которое установили на Принсес-стрит.

В баре предусмотрены места для двоих человек. На выбор представлены три вида виски, которые подаются в съедобных стаканах. Для того, чтобы каждый желающий мог посетить новый бар, владельцы установили ограничение по времени. За 10 минут гость может изучить меню, выбрать напиток и закуску. Заведение будет работать ежедневно с 5 по 28 августа с 12 до 19 часов.

"Посещение нашего бара даст вам прекрасное представление о том, кто мы такие, и об удивительном мире виски",

— объяснил суть кампании владелец заведения.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что грузинский бар ввел входные "визы" для посетителей из России.

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