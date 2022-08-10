Самый маленький виски-бар в мире открылся в полицейской будке

Компания по розливу виски Cask88 решила отметить 75-летие одного из крупнейших в мире фестивалей искусств, который проходит в Эдинбурге. Для этого она использовала пространство площадью всего 1,978 кв. м, которое установили на Принсес-стрит.

В баре предусмотрены места для двоих человек. На выбор представлены три вида виски, которые подаются в съедобных стаканах. Для того, чтобы каждый желающий мог посетить новый бар, владельцы установили ограничение по времени. За 10 минут гость может изучить меню, выбрать напиток и закуску. Заведение будет работать ежедневно с 5 по 28 августа с 12 до 19 часов.