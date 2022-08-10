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18 минут назад

Размер съемной комнаты в Москве удивил пользователей сети

Мослента

Объявление о сдаче «слипбокса» в Москве заметили в одной из групп по аренде жилья «ВКонтакте». Собственник предложил арендовать у него зону под полотком размером три на полтора метра за 7,9 тысячи рублей.

Размер комнаты в Москве за 7,9 тыс. руб шокировал пользователей
Фото: МослентаМослента

«По сути, это отдельная маленькая комната для вас одной, под потолком, типа антресоли. С хорошим матрасом, шкафчиком, зеркалом, доской для записей, часами, декоративным цветным освещением и регулируемой лампой. Также вы получаете полную инфраструктуру всей квартиры: кухня, туалет, ванная. Безлимитный Wi-Fi входит в стоимость»,

— указал автор в описании лота. Мужчина уточнил, что «слипбокс» находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Необычное предложение стало предметом обсуждения в Telegram-канале «Новости Москвы». «А мыться где?», «Какой ужас», — выразили эмоции пользователи сети. Кто-то отметил, что даже фото крошечной комнаты может спровоцировать приступ клаустрофобии. Однако другие юзеры возразили, что арендованный «слипбокс» может стать альтернативой капсульному отелю или общежитию.

Ранее россиян возмутил размер однокомнатной квартиры в Москве. Недовольство пользователей сети вызвала «однушка» площадью 10,5 метра и стоимостью 3 миллиона 725 тысяч рублей.

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