Размер комнаты в Москве за 7,9 тыс. руб шокировал пользователей

Объявление о сдаче «слипбокса» в Москве заметили в одной из групп по аренде жилья «ВКонтакте». Собственник предложил арендовать у него зону под полотком размером три на полтора метра за 7,9 тысячи рублей.

Фото: Мослента Мослента

«По сути, это отдельная маленькая комната для вас одной, под потолком, типа антресоли. С хорошим матрасом, шкафчиком, зеркалом, доской для записей, часами, декоративным цветным освещением и регулируемой лампой. Также вы получаете полную инфраструктуру всей квартиры: кухня, туалет, ванная. Безлимитный Wi-Fi входит в стоимость»,

— указал автор в описании лота. Мужчина уточнил, что «слипбокс» находится в пяти минутах ходьбы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

Необычное предложение стало предметом обсуждения в Telegram-канале «Новости Москвы». «А мыться где?», «Какой ужас», — выразили эмоции пользователи сети. Кто-то отметил, что даже фото крошечной комнаты может спровоцировать приступ клаустрофобии. Однако другие юзеры возразили, что арендованный «слипбокс» может стать альтернативой капсульному отелю или общежитию.